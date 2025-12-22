Гастроэнтеролог Поташева предупредила, что чипсы и батончики могут повышать риск неврологических заболеваний

Кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташева, сообщила о рисках, связанных с употреблением сильно переработанных продуктов. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что такие продукты, как чипсы и батончики длительного хранения, могут повышать риск неврологических заболеваний.

Поташева отметила: «Слишком переработанная пища вредна не только для нашего веса, не только для желудочно-кишечного тракта, но и для нашего неврологического здоровья».

Она подчеркнула, что продукты, которые могут храниться без порчи в течение длительного времени, вероятно, не приносят пользы здоровью.