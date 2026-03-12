Гастроэнтеролог Никитин развеял популярные мифы о позднем питании и фастфуде

Гастроэнтеролог Андрей Никитин объяснил, какие продукты могут влиять на качество сна, безопасна ли растительная диета и можно ли нейтрализовать вред от фастфуда. Об этом сообщил сайт «Поясним за Тагил» .

Эксперт подчеркнул, что ночью пищеварение продолжается, и у некоторых людей определенные продукты могут вызывать вздутие, спазмы или тяжесть, мешающие сну. Он порекомендовал прислушиваться к собственным ощущениям и при дискомфорте после ужина с овощами или фруктами уменьшать порцию или заменять продукт.

Гастроэнтеролог отметил, что несколько дней питания преимущественно салатами и фруктами для здорового человека обычно не несут серьезного вреда. Однако проблема такого рациона — низкая калорийность и возможный дефицит белка при длительном отказе от мясных или молочных продуктов. Организм сигнализирует о потребности в энергии через чувство голода, поэтому большинство людей интуитивно восполняют дефицит.

По словам эксперта, пищевые волокна могут частично снижать усвоение некоторых веществ, например, холестерина, но полностью не устранят вред от чипсов или трансжиров. Если фастфуд употребляется эпизодически, серьезного негативного эффекта для организма нет.

Врач подчеркнул, что к питанию следует подходить осознанно, обращая внимание на количество калорий, реакцию организма на конкретные продукты и регулярность рациона. Главное — не искать «врагов» среди еды, а выстраивать баланс.