Гастроэнтеролог Меньщикова не увидела проблемы в употреблении борща по утрам

У людей сформировалось определенное представление о том, какие блюда подходят для утреннего приема пищи, а какие лучше оставить на обед. Например, мы привыкли начинать день с яичницы или сырников, а борщ или солянку считаем более подходящими для середины дня. Однако есть ли научное обоснование такому разделению или это просто традиция? Врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова в интервью изданию «Доктор Питер» отметила, что время приема пищи и ее состав во многом зависят от личных предпочтений человека.

«Ферменты желудочно-кишечного тракта универсальны, и их выработка не зависит от времени суток, — пояснила специалист. — Они работают с конкретным веществом, которое нужно расщепить, а затем усвоить».

Меньщикова подчеркнула, что международные рекомендации не содержат строгих правил относительно распределения типов продуктов по приемам пищи. Гораздо важнее, чтобы среднесуточное количество питательных веществ соответствовало потребностям конкретного человека, написала «Свободная пресса».

Таким образом, если у вас есть желание начать день с борща, то нет никаких медицинских противопоказаний против этого. Главное, чтобы ежедневный рацион оставался полноценным и разнообразным.