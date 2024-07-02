Гастроэнтеролог Лебедева посоветовала исключить переработанные углеводы, чтобы продлить жизнь

Именно здоровые привычки и образ жизни лежат в основе долголетия, это касается и правильного питания. Об этом «Свободной прессе» рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По ее словам, важно придерживаться сбалансированного рациона, который обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, избегая при этом его перегрузки. Врач отметила, что в современном мире люди часто избегают сахар, забывая о важности его умеренного употребления.

Особое внимание следует уделить исключению из рациона переработанных углеводов и переключиться на естественные источники сахара. Например, на ягоды, фрукты, семена и орехи, а также продукты, богатые витаминами (яйца, овощи, грибы) и белком (рыба, мясо, морепродукты).

Гастроэнтеролог также уточнила, что без ущерба для здоровья можно употреблять до 50 граммов сахара в день, включая сахар, содержащийся во всех продуктах питания.