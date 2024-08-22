Гастроэнтеролог Казьмина предупредила, что людям с проблемами с ЖКТ лучше воздержаться от яблок

Гастроэнтеролог Ольга Казьмина в эфире телеканала «Санкт-Петербург» обсудила пользу яблок и назвала категории людей, которым стоит избегать их употребления.

Как сообщила Казьмина, включать яблоки в свой рацион следует при отсутствии болей в животе, заболеваний пищеварительного тракта, а также изжоги и отрыжки. Она также отметила, что важно учитывать индивидуальную непереносимость данного продукта. Яблоки богаты антиоксидантами, включая флавоноиды, которые помогают замедлить процесс старения и выводить свободные радикалы, обеспечивая тем самым защиту от онкологических заболеваний.

Однако этот фрукт может стать причиной споров, когда речь идет о здоровье желудочно-кишечного тракта. С одной стороны, он содержит полезную клетчатку, но с другой — обладает высоким уровнем кислот, что может вызвать раздражение.

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