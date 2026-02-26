Гастроэнтеролог Кашух призвала исключить сладкие напитки из рациона детей до двух лет

В сети активно обсуждают историю о том, что кока-кола может стать причиной серьезных проблем со здоровьем желудка. Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, поделилась своим профессиональным мнением с Life.ru .

Случаи, когда частое употребление кока-колы приводит к проблемам со здоровьем, вызывают тревогу. Однако, по словам врача, не стоит сразу винить напиток в возникновении заболеваний.

«Безусловно, чрезмерное увлечение этим напитком может играть негативную роль: содержащиеся в нем кислота при регулярном употреблении может раздражать слизистую желудка. Однако напрямую связывать колу с желудочным кровотечением было бы некорректно», — сказала Кашух.

Эксперт пояснила, что под «кровавой рвотой» могут подразумеваться незначительные прожилки крови, а не тяжелое кровотечение. Эрозии в желудке могут возникать по множеству причин, и кола могла быть лишь одним из факторов, усугубивших уже имеющуюся проблему.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что сладкие напитки не рекомендуется давать детям до двух лет, а от кофеинсодержащих газировок лучше воздерживаться до 14 лет. Как и любой другой продукт, кока-кола безопасна в редких случаях употребления, но при бесконтрольном употреблении превращается в фактор риска. Важно помнить, что отсутствие чувства меры и контроля может привести к серьезным последствиям для здоровья, заключила доктор.