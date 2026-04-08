Гастроэнтеролог Кашух предостерегла о рисках употребления кулича для некоторых людей

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT , что кулич в умеренных количествах не представляет опасности для здорового человека и может быть частью сбалансированного рациона.

Врач рекомендует придерживаться разумных пределов и учитывать суточную норму калорий. В сбалансированном рационе примерно 10% отводится на сладкое. Кашух советует начать прием пищи с основного блюда, например, мяса с гарниром и овощным салатом, а затем выпить чаю с куличом.

Однако некоторые категории людей должны быть более осторожными. Пациентам с сахарным диабетом, особенно тяжелым, с осложнениями и необходимостью делать инъекции инсулина, стоит ограничивать выпечку в рационе. Это касается и кулича.

Наименее полезны десертные куличи с различными сладкими начинками, шоколадом, карамелью, марципаном, толстым слоем глазури и тому подобными добавками. Такой продукт содержит большое количество сахара, что может вызвать резкий скачок сахара в крови.

Пациентам с панкреатитом и холециститом в стадии обострения также стоит отказаться от кулича с жирными начинками и глазурью, так как сдоба может спровоцировать ухудшение состояния. Людям с целиакией подойдут только специальные безглютеновые куличи.