Гастроэнтеролог Кашках назвала пироги с овощами особенно полезными

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила РИАМО , что уменьшить количество рафинированного сахара и использовать цельнозерновую муку — это шаги к более здоровым пирогам.

«Такой подход позволяет превратить традиционное лакомство в богатый источник клетчатки, витаминов и медленных углеводов», — отметила Кашух.

Особо полезными считаются пироги с овощами, например, с тыквой, кабачком, морковью, шпинатом и луком.

«Тыква богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А, важный для зрения и иммунной системы. Кабачки и шпинат — хороший источник клетчатки, калия и магния, благотворно влияющих на пищеварение и сердечно-сосудистую деятельность», — поделилась знаниями врач.

Пироги с яблоками, сливами или грушами также полезны из-за высокого содержания клетчатки и витаминов. Для улучшения сладкого пирога Екатерина Кашух советует минимизировать рафинированный сахар, использовать натуральную сладость фруктов и ягод или добавить корицу и мускатный орех, написал «Петербургский дневник».