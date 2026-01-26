Гастроэнтеролог Яковлева объяснила, что частое урчание в животе может быть связано с синдромом раздраженного кишечника

Урчание в животе — явление знакомое каждому. Однако если оно становится частым и сопровождается неприятными симптомами, это может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Ирина Яковлева в беседе с сайтом Lenta.ru .

По мнению доктора, одной из самых распространенных причин назойливого урчания является синдром раздраженного кишечника. В таком случае орган слишком активно реагирует даже на обычную пищу, вызывая урчание, вздутие и другие неприятные симптомы.

Частое урчание может быть связано с дисбалансом микробиоты. Полезные бактерии участвуют в переваривании пищи, и когда их становится меньше, процессы брожения усиливаются, что сопровождается газообразованием и нестабильным стулом, отметила «СвободнаяПресса».

По словам Яковлевой, у многих людей урчание усиливается из-за непереносимости определенных продуктов, например, лактозы, фруктозы или глютена. Употребление таких продуктов может вызывать громкие звуки, вздутие и жидкий стул.

Гастроэнтеролог также отметила, что гастрит и дуоденит могут усиливать урчание, сочетающееся с тяжестью после еды, изжогой и тошнотой. Если поджелудочная железа выделяет недостаточно ферментов, пища переваривается плохо и начинает бродить в кишечнике. Такое состояние называется панкреатической недостаточностью и сопровождается жирным, блестящим стулом, урчанием и дискомфортом в верхней части живота, подчеркнула эксперт.