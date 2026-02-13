Гастроэнтеролог Иванова предостерегла от употребления мандаринов натощак

Гастроэнтеролог Елена Иванова сообщила, что употребление мандаринов на голодный желудок может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Как информирует «АБН24» , ссылаясь на слова врача, основная опасность мандаринов натощак заключается в высоком содержании фруктовых кислот и сахаров.

Они агрессивно воздействуют на пустой желудок, вызывая раздражение слизистой оболочки и резкий выброс соляной кислоты. Это повышает риск развития гастрита или язвенной болезни. Особенно осторожными должны быть люди с уже имеющимися проблемами желудочно-кишечного тракта. Для них употребление мандаринов натощак может стать причиной изжоги, боли и обострения воспалительных процессов, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Елена Иванова подчеркнула, что даже сладкие сорта мандаринов не являются безопасными. Фруктоза в сочетании с кислотой оказывает серьезную нагрузку на поджелудочную железу, что может привести к нарушению толерантности к глюкозе и развитию сахарного диабета второго типа.

Эксперт рекомендовала употреблять мандарины после основного приема пищи, чтобы избежать негативного воздействия на организм. В этом случае цитрусовые помогут пищеварению и обеспечат организм витамином С без вреда для здоровья.