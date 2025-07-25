Гастроэнтеролог Харитонов развеял мифы о летнем рационе

По словам специалиста, нет научных доказательств, подтверждающих необходимость разделять определенные продукты. Например, миф о том, что дыню следует есть отдельно от других продуктов, не имеет оснований. Организм человека приспособлен к смешанному питанию.

Харитонов также опроверг заблуждение о «конфликте» между огурцами и помидорами. Хотя огурцы содержат фермент, расщепляющий витамин С, его влияние на витамин в помидорах минимально.

Врач подчеркнул, что у некоторых людей могут быть индивидуальные реакции на определенные продукты, но это не значит, что эти продукты вредны для всех. Важно следить за своим организмом и избегать продуктов, вызывающих дискомфорт, если таковы имеются.

Гастроэнтеролог напомнил о пользе растительной пищи для микрофлоры кишечника и о том, что ягоды и фрукты не могут повредить слизистую оболочку желудка или кишечника.