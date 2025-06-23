Гастроэнтеролог Харитонов рассказал, что «красные капли» на коже не связаны с хроническим панкреатитом

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов поделился с KP.RU информацией о признаках хронического панкреатита. Согласно его словам, хронический панкреатит, заболевание поджелудочной железы, является редким — им страдают 20–30 человек из 100 тысяч. Однако многие знают людей с таким диагнозом.

Гастроэнтеролог объяснил, что ранее диагноз «хронический панкреатит» часто ставили на основании внешних признаков, а не после проведения УЗИ и других обследований. В своей книге «Мифы и легенды гастроэнтерологии. Гастрит не болит и другие разоблачения» (которая сейчас продается с хорошей летней скидкой) Андрей Харитонов рассказывает о самых популярных мифах.

Красные капельки на коже, известные как симптом Тужилина, долгое время считались симптомом хронического панкреатита. Однако, по словам Харитонова, эти красные капли — это сосудистые образования кожи, которые не связаны с патологией внутренних органов. Их называют вишневыми, или сенильными, ангиомами. Они часто встречаются у молодых людей, но с возрастом увеличиваются в количестве и размерах.

Налет на языке, который легко счищается и может появляться вновь, не связан с заболеваниями внутренних органов. Его состав хорошо известен: частички пищи, бактерии, живущие на языке, и слущенные клетки его слизистой оболочки. Если налет беспокоит своим наличием или неприятным запахом изо рта, его нужно регулярно и аккуратно счищать.

Диффузные изменения поджелудочной железы по данным ультразвукового исследования органов брюшной полости — это вариант нормы. Поджелудочная железа разделена на дольки тонкими перегородками из соединительной ткани. В этих перегородках проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. Диффузные изменения на УЗИ — это ультразвуковая визуализация этих перегородок.