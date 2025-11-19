Гастроэнтеролог Губанова призвала есть не больше двух столовых ложек меда в сутки

Осенью мед становится популярным продуктом на столах россиян, многие считают его средством для укрепления иммунитета. Гастроэнтеролог и терапевт ИНВИТРО Ирина Губанова в интервью URA.RU разъяснила, полезен ли мед и может ли он быть безопасной заменой сахару.

Как отметила эксперт, мед содержит витамины, минералы и антиоксиданты, но также является очень калорийным продуктом. В одной столовой ложке около 64 калорий и 17 граммов сахара. При чрезмерном употреблении можно превысить дневную норму простых углеводов, что приводит к набору веса и нарушению обмена веществ.

Несмотря на высокую калорийность, мед остается ценным продуктом благодаря насыщенному составу. В нем присутствуют витамины группы B, витамин C, а также важные минералы. Благодаря такому составу мед способен благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и может мягко снижать артериальное давление.

Оптимальной нормой для взрослого человека считается около 50 граммов меда в сутки, что соответствует двум столовым ложкам. Детям старше трех лет рекомендуют ограничивать порцию одной чайной ложкой — примерно 10 граммов. Младенцам и детям до трех лет мед давать нельзя из-за риска аллергии и ботулизма. С осторожностью продукт следует употреблять и людям, склонным к аллергическим реакциям, а также тем, у кого есть сахарный диабет — в таких случаях допустимую дозировку лучше согласовать с врачом.