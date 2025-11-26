Гастроэнтеролог Головчанская назвала регулярное питание лучшим желчегонным средством

Желчный пузырь играет важную роль в процессе пищеварения, являясь резервуаром для хранения желчи, которая способствует перевариванию жиров и выведению холестерина. Несмотря на его значимость, многие ошибочно полагают, что для профилактики образования камней в желчном пузыре необходимо принимать желчегонные средства. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская развеяла миф в беседе с изданием «Страсти» .

Она пояснила, что желчегонные препараты не всегда нужны организму. По ее словам, регулярное питание — это лучшее желчегонное средство.

«Достаточно лишь понимания механизма работы желчного пузыря и регулярного приема пищи», — подчеркнула она.

Важно помнить, что перед началом приема любых лекарственных препаратов, в том числе желчегонных, необходимо проконсультироваться с врачом.