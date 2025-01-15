Гастроэнтеролог Евлашева заявила, что раздельное питание не помогает снижать вес

Раздельное питание не оказывает помощь организму ни в снижении массы тела, ни в улучшении работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Популярную теорию опровергла врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева в разговоре с Ura.ru .

По словам специалиста, желудок человека вырабатывает ферменты для одновременного расщепления всех трех ключевых компонентов — белков, жиров и углеводов. Исходя из этого, проблемы со здоровьем связаны не с сочетанием продуктов, а с общим состоянием ЖКТ.

Методика раздельного питания не подтверждена наукой и не соответствует физиологии пищеварения, подчеркнула доктор Евлашева.