Гастроэнтеролог Дианова предостерегла от резких изменений в питании после Великого Поста

Великий Пост подходит к концу, и верующие готовятся к празднику Воскресения Христова. После соблюдения поста многие планируют отведать традиционные пасхальные угощения, такие как куличи, яйца, а затем вернуться к привычному рациону с мясом и рыбой. Однако диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с ОСН предупредила, что резкий выход из поста может негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта. Она рекомендовала вводить привычные продукты в рацион постепенно, чтобы избежать возможных проблем.

По словам эксперта, начинать следует с легко перевариваемых молочных продуктов, таких как кефир, греческий йогурт и маложирный творог. Спустя пару дней можно добавить нежирную рыбу, куриное филе или индейку, а уже потом — красное мясо. Это позволит ЖКТ адаптироваться и избежать дискомфорта.

Дианова посоветовала начинать с небольших порций, не более нескольких чайных ложек или кусочков скоромной пищи в первый день после поста. Постепенно, по мере адаптации, порции можно увеличивать.

«Например, день Пасхи можно начать с праздничного кулича — отрезать 50-граммовый кусочек, добавить один фрукт и 50–100 грамм греческого йогурта», — добавила специалист.

Она также рекомендовала обращать внимание на качество продуктов и отдавать предпочтение домашним блюдам.