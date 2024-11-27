Гастроэнтеролог де Латур заявила, что острая пища улучшает работу сердца и кишечника

Употребление острой пищи может как навредить организму, так и оказать ему пользу. При грамотном подходе острые продукты ускоряют метаболизм, подавляют воспалительные процессы и улучшают работу сердца и кишечника. Об этом рассказала гастроэнтеролог Рабия де Латур сайту today.com, слова врача приводит Мойка 78.
Она отметила, что ученные доказали влияние острой пищи на продолжительность жизни. У любителей ярких вкусов отмечается более низкий уровень смертности, чем у тех, кто избегает острых блюд.
Это связано с тем, что специальные специи и приправы содержат большое количество витаминов, а также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, заключила доктор.
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