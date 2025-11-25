Гастроэнтеролог Чистик связала апатию со снижением уровня витамина D

В холодное время года многие люди сталкиваются с падением уровня энергии из-за уменьшения количества солнечного света. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, недостаток света ведет к снижению синтеза витамина D и, как следствие, уровня серотонина — одного из главных «гормонов счастья».

«Ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан — именно из нее организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны помощники — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы», — отметила врач.

Она посоветовала включить в рацион индейку, яйца, творог, рыбу, орехи, семечки и бананы. Они помогают организму мягко повышать уровень серотонина и дофамина, укрепляя нервную систему, добавили «Известия».