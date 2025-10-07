Гастроэнтеролог Бутенко указала на риски подавления газообразования

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Елена Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что регулярное подавление выделения пищеварительных газов может привести к проблемам со здоровьем.

Бутенко подчеркнула, что периодическое сдерживание газов не нанесет серьезного вреда здоровью. Однако, по ее словам, у здорового человека за сутки образуется от 0,5 до 1,5 литра пищеварительных газов, и их накопление может вызвать интоксикацию, поскольку газы содержат сероводород, метан, углекислый газ и начинают всасываться обратно в кровь.

Врач также отметила, что частое подавление газообразования способно вызвать дискомфорт, вздутие живота, спазмы и тошноту. Привычка сдерживать газы может привести к растяжению стенок кишечника и развитию синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, это негативно влияет на тонус мышц тазового дна и может вызвать недержание.