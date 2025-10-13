Гастроэнтеролог Арзуманян предупредила о рисках употребления «китайских конфет»

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радиостанции Sputnik рассказала о потенциальной опасности «китайских конфет», которые содержат сорбитол.

По словам врача, речь идет о пищевой добавке Е420, которая используется в различных продуктах, включая диетические линейки, витаминные комплексы и сладкие напитки. Реакция организма на сорбитол зависит от индивидуальной чувствительности и количества потребляемого вещества.

«Это известное слабительное, он вызывает диарею. Всегда ли он вызывает диарею? Нет, не всегда. Это зависит от индивидуальной чувствительности организма и от количества», — пояснила медик.

Она также подчеркнула, что сорбитол способен вызывать синдром раздраженного кишечника, вздутие живота, метеоризм и другие неприятные симптомы. Арзуманян посоветовала исключить из рациона продукты с соответствующим составом.