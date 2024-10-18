Гастроэнтеролог Антюфеева: пробиотики восстанавливают баланс между «хорошими» и «плохими» бактериями

Пробиотики помогают поддерживать здоровье за счет восстановления баланса между «хорошими» и «плохими» бактериями в кишечнике. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева.

Пробиотики, как пояснила медик, активируют клетки иммунной системы кишечника, благодаря чему организм начинает бороться с патогенными микроорганизмами. Кроме того, они помогают расщеплять еду и усваивать питательные вещества.

Врач предупредила, что некоторым людям принимать пробиотики не рекомендуется. Они могут причинить вред тем пациентам, которые имеют тяжелые нарушения иммунной системы. В редких случаях они могут вызвать инфекцию, особенно после операции.