Гастроэнтеролог Абдулхаков: переедание может стать причиной образования язв в пищеводе

В период стресса люди склонны употреблять больше вредных продуктов. К чему приводит частое переедание, рассказал гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сайяр Абдулхаков в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, при частом включении в рацион фастфуда и жирной пищи может появиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Такое состояние — результат попадания содержимого желудка в пищевод.

«Постоянное раздражение слизистой оболочки пищевода может привести к серьезным последствиям — образованию в пищеводе эрозий и язв», — заявил врач.

Кроме того, зависимость от еды способна спровоцировать набор лишнего веса. При такой проблеме важно снизить уровень стресса за счет дыхательных упражнениях и мягких физических нагрузок, добавили «Известия».