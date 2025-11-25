Футуролог Медведев заявил, что ИИ не сможет заменить психотерапевта

Футуролог Данила Медведев заявил NEWS.ru , что нейросеть не способна заменить полноценного психотерапевта, несмотря на то что многие люди доверяют свои проблемы ChatGPT.

По словам эксперта, искусственный интеллект (ИИ) не обладает профессионализмом и памятью, которые есть у живого специалиста. Кроме того, у ИИ отсутствует понимание некоторых тонкостей человеческой психологии.

Медведев подчеркнул, что ИИ не может заменить психотерапевта, так как живой специалист строит множество гипотез и выбирает подход, который может помочь. В то же время ИИ просто что-то говорит, но через пять минут может об этом забыть.

Ранее Совет по гражданским свободам Ирландии подал жалобу на Еврокомиссию за использование нейросети при ответах на официальные запросы. Правозащитники считают, что государственные институты должны предоставлять достоверную информацию, а использование «генераторов чепухи» нарушает права граждан.