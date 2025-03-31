Фониатр Павлихин: напиток «Гоголь-моголь» поможет быстро восстановить голос

Доктор рекомендовал использовать смесь из сырого куриного желтка, коньяка, сахара или меда. Этот напиток, известный как «Гоголь-моголь», улучшает состояние голосовых связок благодаря лецитину в желтке и согревающему действию коньяка.

«Небольшая доза коньяка дает согревающий сосудорасширяющий эффект, то есть у вас улучшается кровообращение слизистой оболочки, голосовых складок, голосовых мышц. Сахар или мед — они идут как носители энергии», — объяснил врач.

Однако эффект будет кратковременным, предупредил специалист. Павлихин также отметил риск заражения сальмонеллой при употреблении сырых яиц.