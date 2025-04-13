Фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу и йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры рекомендовала организовать эргономичное рабочее место. Об этом сообщили «Известия» .

По ее словам, это поможет снизить нагрузку на шею и предотвратить проблемы со здоровьем.

Для этого необходимо приобрести регулируемое кресло и стол, а также расположить монитор напротив глаз.

«В этом помогут подставки для ноутбуков или дополнительные экраны», — цитирует специалиста RT.

Кроме того, важно не забывать о регулярных перерывах каждые 30–60 минут. В это время можно сделать легкую разминку или просто пройтись, чтобы мышцы отдохнули от статичной позы.