Фитнес-тренер Фатеев призвал заниматься спортом не менее часа три раза в неделю

По словам чемпиона России по бодибилдингу и фитнес-тренера Виталия Фатеева, чтобы обрести идеальную фигуру, необходимо придерживаться двух правил. Как сообщил NEWS.Ru , в первую очередь следует заниматься не менее часа три раза в неделю.

В тренировку нужно включать как силовые, так и кардиоупражнения, например на беговой дорожке. Также лучше тренироваться под руководством опытного тренера, который поможет организовать процесс с учетом индивидуальных особенностей организма, написала «Свободная пресса».

«Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу», — рекомендует Фатеев.

Фитнес-тренер уточнил, что идеальная фигура для каждого своя, она зависит от пропорций тела. Специалист может определить, какие именно мышцы нуждаются в проработке.