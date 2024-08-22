Фельдшер Балан: в основе ухода за кожей лежит правильное ее очищение

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что в основе ухода за кожей лица лежит ее правильное очищение. Особенно это касается людей в пожилом возрасте.

Эксперт порекомендовала выбирать мягкие средства, которые не пересушивают и не нарушают естественный барьер кожи. Она также призвала заменить мыло на щадящие гели и пенки для умывания, написал RT.

Чтобы снизить появление морщинок и темных пятен под глазами, необходимо использовать специальные крема с легкой текстурой и активными ингредиентами, добавила Балан.