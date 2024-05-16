Фельдшер Балан предупредила о провоцирующих слабоумие паразитах, которые разносят кошки | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 16:56 Фельдшер Балан предупредила о провоцирующих слабоумие паразитах, которые разносят кошки

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Владельцы кошек больше других рискуют получить диагноз слабоумие. Об этом «Газете.Ru» рассказал, а фельдшер Наталья Балан.

По ее словам, кошки бывают переносчиками опасных паразитов. Последние, попадая в организм человека, могут повышать риск развития слабоумия.

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«Toxoplasma gondii — облигатный паразит, который встречается у котов. Как правило, заражение происходит через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм», — подчеркнула фельдшер.

Как добавил сайт KP.RU, больше других подвержены влиянию этих паразитов пожилые.

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