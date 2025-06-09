Фельдшер Балан предупредила, что головная боль может быть признаком опасных недугов

Головная боль порой указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Есть и малоизвестные причины, которые могут вызывать болевые приступы, поделилась информацией фельдшер Наталья Балан в беседе с сайтом Lenta.ru .

Специалист отметила, что симптомы, сопровождающие головную боль, могут многое рассказать о ее природе. Например, если боль идет вместе с тошнотой, чувствительностью к свету или онемением конечностей — это может говорить о мигрени. Резкая и сильная боль в сочетании с лихорадкой может быть симптомом менингита. А пульсирующая боль вкупе с нарушением речи — это сигнал инсульта, предупредила Балан.

«Особое внимание стоит уделять вторичным головным болям, связанным с инфекциями, опухолями или сосудистыми патологиями», — цитирует доктора сайт «Свободная пресса».

По словам фельдшера, у людей пожилого возраста учащение приступов может быть признаком нарушения мозгового кровообращения, что относится к факторам риска развития деменции.

Кроме того, часто головная боль является отражением проблем с шеей или челюстью. Проблемы с шейным отделом позвоночника, такие как остеохондроз, могут привести к сдавлению нервов и артерий, нарушению кровотока, что вызывает головную боль. Воспаление и раздражение нервов из-за заболеваний зубов, таких как пульпит, тоже могут стать причиной головной боли, подчеркнула Балан.