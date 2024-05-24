Фейк: употребление ветчины, сосисок и колбасы приводит к головной боли

На одном из сайтов появился список продуктов, которые могут вызывать головную боль. К таковым авторы отнесли в том числе колбасы, сосиски и ветчину. Однако в действительности это не так. Миф о головных болях от этой еды опроверг известный врач Александр Мясников.

Фейк

То-10 продуктов, от употребления которых может возникнуть головная боль, появился в Сети на одном из сайтов с медицинской тематикой. Авторы отметили, что продукты из переработанного мяса (среди них, например, мясные деликатесы, ветчина, сосиски и колбасы) содержат глутамат натрия и оксид азота. При попадании последнего в кровь происходит расширение сосудов, что в итоге провоцирует головные боли или мигрень.

Правда

Данную информацию опроверг известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников. В эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он развеял это расхожее заблуждение.

Мясников отметил, что после вопроса о «сосисочной головной боли» проведет эксперимент в студии, затем врач откусил сосиску, пошутив, что голова у него от этого не заболела.

«Тут меня спросил редактор: „Доктор, я прочитал про сосисочную головную боль“. Якобы ты ешь сосиску, и у тебя болит голова. Сейчас посмотрим — не болит. От продуктов действительно может заболеть голова. Эти продукты называются пиво, вино и водка», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, информация о том, что ветчина, сосиски и колбасы являются причиной головных болей, недостоверна. С опровержением выступил известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что от сосисок голова не болит, зато совершенно точно может заболеть от алкогольных напитков — пива, вина и водки.

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