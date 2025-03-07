«ФедералПресс»: в борьбе с гриппом рекомендуется регулярно проветривать помещения

В регионах УрФО растет число заболевших гриппом. В этом году вирус пришел на Урал позднее обычного, рост заболеваемости начался с середины февраля: количество заразившихся больше средних многолетних значений на 25%. Как обезопасить себя от гриппа — в материале «ФедералПресс» .

Заведующая инфекционным отделением № 6 Городской клинической больницы № 40 Анна Овчинникова перечислила симптомы заболевания: высокая температура (38–39 градусов), боль в горле, кашель, мышечная боль, тошнота и рвота. Больше всего сейчас болеют дети, но грипп стремительно распространяется среди школьников.

Перед праздниками люди массово посещали торговые центры и кафе, что способствовало распространению вируса. Офисные работники, приходя на работу больными, также подвергают риску коллег.

Помещения следует регулярно проветривать, создавая сквозняк и покидая кабинеты. Важно соблюдать социальную дистанцию и избегать рукопожатий. Необходимо мыть руки с мылом, а технику и гаджеты протирать влажными антисептическими салфетками, отметила медик.

Врачи рекомендуют своевременно вакцинироваться, высыпаться, избегать стресса, не посещать общественные места без необходимости, употреблять больше овощей и фруктов, принимать витамин D и пить воду, промывать носоглотку препаратами на основе морской воды и использовать народные методы, такие как чеснок и лук.