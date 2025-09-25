25 сентября отмечается Всемирный день легких, который напоминает о важности здоровья дыхательной системы. Рак легкого — одно из самых опасных заболеваний, часто проявляющееся на поздних стадиях. Врачи подчеркивают значимость профилактики и внимания к симптомам. Об этом написал «ФедералПресс» .

Рак легкого — серьезное заболевание, симптомы которого часто игнорируются пациентами. Основными признаками заболевания являются постоянный кашель, кровь в мокроте, одышка, боль в грудной клетке, необъяснимая потеря массы тела, усталость, охриплость голоса и частые инфекционные заболевания дыхательных путей. Появление любого из перечисленных симптомов требует немедленного обращения к медицинскому специалисту.

Согласно данным ВОЗ, каждый год регистрируется более 2 миллионов новых случаев рака легкого, значительная доля которых заканчивается смертью пациентов. Ведущим фактором риска развития заболевания является курение табака, ответственное примерно за 85% случаев заболевания. Остальные случаи обусловлены воздействием радиоактивного газа радона, загрязненного воздуха, работой на предприятиях с вредными производствами и наследственной предрасположенностью.

Основными методами профилактики рака легкого являются полный отказ от табачных изделий, ведение активного образа жизни и прохождение регулярных медицинских осмотров. Использование низкодозных компьютерных томографов позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз выживаемости пациентов.