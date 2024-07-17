«ФедералПресс»: помидоры и морская капуста снижают риск развития рака

Риск развития рака связан с целым рядом факторов. В том числе и с питанием, сообщило «ФедералПресс» .

Чтобы снизить риск возникновения заболевания, нужно добавить в рацион несколько продуктов. В частности, речь идет о помидорах. Содержащиеся в них полезные вещества и микроэлементы снижают вероятность развития рака поджелудочной железы, прямой кишки, гортани, полости рта, легких и молочной железы.

Кроме того, еще одним необходимым продуктом считается морская капуста. Ее употребление помогает уничтожать бактерии, которые вызывают образование канцерогенов в кишечнике. Что, в свою очередь, стимулирует выведение желчной кислоты и холестерина.