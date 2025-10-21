«ФедералПресс»: домашние заготовки могут стать источником отравления из-за токсичных крышек

Осенью многие россияне занимаются консервированием, но этот процесс может быть опасным. Эксперты предупредили о рисках, связанных с ботулизмом и некачественными крышками, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Ботулизм — это тяжелое поражение нервной системы, вызванное токсином бактерии Clostridium botulinum. Летальность при несвоевременном обращении за медицинской помощью достигает 30–60 %. Споры ботулизма могут выживать при кипячении и выделять токсин в анаэробных условиях, например, в герметично закатанной банке.

Специалисты Роскачество рекомендовали тщательно подходить к выбору сырья и его обработке. Овощи и грибы необходимо многократно промывать и очищать от кожуры. Рыбу и мясо следует использовать только от проверенных поставщиков и подвергать длительной термической обработке по проверенным рецептам.

Дешевые металлические крышки для закатки могут быть источником отравления. Они могут содержать низкокачественные сплавы с высоким содержанием свинца, кадмия или цинка. Со временем рассолы и другие заготовки разрушают некачественное защитное покрытие, что приводит к окислению и химическому взаимодействию.