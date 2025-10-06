Фармаколог Талибов назвал мед частично переработанным сахаром

Клинический фармаколог Олег Талибов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался, так ли полезен мед по сравнению сахаром, каким его считают повсеместно.

Специалист утверждает, что мед — это «глюкоза плюс фруктоза, то есть частично переработанный сахар». По словам Талибова, состав меда идентичен сахару, а потому «замените сахар медом и то же самое получите».

Ранее эксперт Альфир Маннапов рекомендовал покупать мед только на пасеке, чтобы оценить его качество и проверить условия производства. Лечебные свойства продукта в магазине значительно снижены.