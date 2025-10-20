Фармаколог Сологова указала на опасность передозировки при самолечении

Кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета Сусанна Сологова в беседе с KP.RU указала на риски самостоятельного лечения.

Как пояснила специалист, с ростом количества препаратов в домашней аптечке увеличивается вероятность передозировки.

«Число лекарств в домашней аптечке за последние годы увеличилось. И пропорционально растет количество лекарственных отравлений. Особенно — в результате самолечения», — отметила эксперт.

По ее словам, прием снотворных, седативных, антидепрессантов, а также некоторых обезболивающих и жаропонижающих средств без контроля врача представляет серьезную опасность.