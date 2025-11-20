Фармаколог Луцевич рассказала о рисках использования антибактериального мыла

Фармаколог Саратовской областной клинической больницы Татьяна Луцевич предостерегла от неправильного использования антибиотиков. На брифинге в минздраве она подчеркнула, что эти препараты эффективны против бактерий, но не воздействуют на вирусы, написал «СарИнформ» .

По словам медика, самостоятельное и бесконтрольное применение антибиотиков приводит к тому, что вирусы становятся устойчивыми к лекарствам. Это вынуждает врачей разрабатывать новые схемы лечения. Антибиотики также уничтожают полезные микроорганизмы в организме.

Луцевич отметила, что пациенты должны строго соблюдать сроки приема антибиотиков, прописанные врачом, обычно это пять-семь дней.

«Если на второй-третий день человеку стало лучше, нельзя прерывать лечение», — предупредила фармаколог. Она также подчеркнула, что антибиотики следует запивать только водой, а употребление алкоголя при их приеме недопустимо.

Кроме того, специалист рекомендовала отказаться от использования антибактериального мыла и салфеток в домашних условиях, чтобы избежать выработки устойчивости у микробов.