Фармаколог Быков сообщил, что курение может существенно ослабить действие лекарств
Фармаколог Александр Быков в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что курение способно серьезно повлиять на эффективность лекарственных препаратов и усилить вероятность побочных реакций.
По словам эксперта, при соответствующей зависимости значительно уменьшается действенность бета-адреноблокаторов, используемых при гипертензии и нарушениях сердечного ритма, поскольку лекарства быстрее покидают организм и не оказывают должного эффекта.
Как пояснил специалист, подобная картина наблюдается и при применении опиоидных анальгетиков. Механизм воздействия табачного дыма объясняется способностью никотина усиливать активность ферментов печени, что ускоряет метаболизм не только никотина, но и прочих медикаментов, сокращая продолжительность их лечебного действия, добавил «Взгляд».