Фармаколог Быков сообщил, что курение может существенно ослабить действие лекарств

Фармаколог Александр Быков в беседе с « Газетой.ru » предупредил, что курение способно серьезно повлиять на эффективность лекарственных препаратов и усилить вероятность побочных реакций.

По словам эксперта, при соответствующей зависимости значительно уменьшается действенность бета-адреноблокаторов, используемых при гипертензии и нарушениях сердечного ритма, поскольку лекарства быстрее покидают организм и не оказывают должного эффекта.

Как пояснил специалист, подобная картина наблюдается и при применении опиоидных анальгетиков. Механизм воздействия табачного дыма объясняется способностью никотина усиливать активность ферментов печени, что ускоряет метаболизм не только никотина, но и прочих медикаментов, сокращая продолжительность их лечебного действия, добавил «Взгляд».