Фармаколог Быков сообщил, что кислые соки снижают эффективность лекарств от изжоги

Фруктовые соки, особенно кислые, способны уменьшать эффективность антацидных препаратов, применяемых для лечения изжоги и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал клинический фармаколог компании «Р-Фарм» Александр Быков в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

По словам эксперта, антациды представляют собой медикаменты, которые нейтрализуют излишек желудочной кислоты. Их используют при изжоге после еды, гастрите, язве желудка и при проблемах с пищеварением.

«Свежие фрукты включают в себя большое количество органических кислот — яблочной, лимонной, винной, которые могут изменять pH среды в желудочно-кишечном тракте. Это особенно значимо для препаратов в энтеросолюбильной оболочке, в том числе для многих ферментных средств. Исследования показывают, что кислые фруктовые соки могут уменьшать эффективность антацидных препаратов, влиять на всасывание некоторых медикаментов и изменять время их высвобождения из защитных оболочек», — пояснил специалист.

Отдельно фармаколог отметил взаимодействие цитрусовых соков с лекарствами. Грейпфрут и некоторые другие цитрусовые содержат фуранокумарины, способные нарушать метаболизм лекарственных препаратов, вызывая либо передозировку, либо потерю эффективности лечения.

Эффект сохраняется длительное время — вплоть до трех суток даже после употребления небольшого стакана грейпфрутового сока. Высокое содержание фруктозы, характерное для многих популярных летних плодов, также способно повышать нагрузку на желудочно-кишечный тракт, подчеркнул Быков.