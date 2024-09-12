«Это уже зависимость». Священник раскрыл простой метод самодиагностики алкоголизма

Диагностировать у себя алкоголизм можно, на долгое время отказавшись от его употребления и проследив за самочувствием. Врио председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин заявил, что зависимый человек почувствует тягу к спиртному. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Священнослужитель рассказал на пресс-конференции по случаю Всероссийского дня трезвости о простом способе проверить наличие алкоголизма. По его словам, так же можно диагностировать и другие зависимости. Потокин предложил не выпивать длительное время.

«Если оказывается, что человек не мыслит своей жизни без алкоголя или не может продержаться какое-то время в трезвости, значит, это уже зависимость», — сказал он.

По словам представителя РПЦ, пьянство является одним из грехов, которые убивают не только тело, но и душу. Потокин сообщил о работе приходских групп для зависимых и их созависимых родственников.

Врач, телеведущий Александр Мясников назвал еще один способ диагностировать алкозависимость. Он посоветовал ответить на четыре вопроса — о наличии похмелья, желании завязать, чувстве вины после выпитого и замечаниях окружающих. Если все эти факторы есть, значит, нужно лечиться.