Эпидемиолог Онищенко сообщил, что около пяти миллионов детей прошли оздоровление в летних лагерях

Пребывание в оздоровительных лагерях способствует здоровой прибавке веса, роста и мышечной массы у детей. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ИА НСН .

Как отметил доктор, этим летом оздоровились около пяти миллионов детей через загородный отдых и пришкольные лагеря. Лагеря «Орленок» и «Артек», отметивший свое столетие, продолжают круглогодичную работу.

Онищенко также подчеркнул необходимость информировать общественность об этих положительных результатах, измеряемых физическими показателями.