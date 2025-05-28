Эпидемиолог Онищенко назвал Таиланд главным источником экзотических инфекций

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал в беседе с ИА НСН, что экзотические инфекции чаще всего попадают в Россию из Таиланда. При этом на юге РФ тоже встречаются комары, которые могут переносить лихорадки.
Посольство России на Шри-Ланке предупредило туристов о самой крупной за последние 20 лет вспышке лихорадки чикунгунья.
«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно», — предупредил медик.
Особый акцент врач сделал на Таиланде как главном источнике экзотических инфекций. Российским гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность и внимательность к состоянию здоровья во время отпуска, отметил специалист.
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