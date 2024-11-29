Эпидемиолог Онищенко: качественный сон и прогулки помогут пережить магнитную бурю

Метеозависимые люди могут столкнуться с головной болью, мигренью, бессонницей и скачками давления во время магнитных бурь. Пережить данный период поможет соблюдение простых правил, рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life .

Медик посоветовал следить за качеством и длительностью сна, а также придерживаться сбалансированного питания. Кроме того, важно находить время на физическую активность.

«Если у кого-то есть какие-то проблемы, а это, прежде всего, сердечно-сосудистые, сердце, то нужно внимательно измерять давление, принимать те лекарства, которые прописаны врачами. Самое главное — не паниковать», — отметил эксперт.

По его словам, также следует регулярно гулять на свежем воздухе. Магнитная буря воздействует на человека, даже если тот сидит дома, пояснил Онищенко.