Эпидемиолог Онищенко: активность на свежем воздухе поможет сохранить здоровье в Новый год

В 2025 году россиян ждут праздничные каникулы до 9 января. Длинные новогодние выходные могут стать серьезным испытанием для организма. Чтобы сохранить здоровье, важно не переедать и больше времени проводить на свежем воздухе. Об этом заявил врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью сайту kp.ru.
Специалист посоветовал ходить в гости не для чревоугодия, а для того, чтобы пообщаться с близкими и провести время с друзьями. Важно регулярно поддерживать физическую активность и каждое утро просыпаться с мыслью о своем здоровье, отметил Онищенко.
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