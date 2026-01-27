Эпидемиолог Горелов назвал низким риск заражения вирусом Нипах на территории России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил в беседе с сайтом телеканала «Звезда», что риск заражения вирусом Нипах на территории России минимален.
Специалист посоветовал россиянам не переживать по поводу распространения инфекции.
«Питающиеся фруктами крыланы на территории страны не обитают», — отметил эксперт.
По его словам, в случае обнаружения симптомов вируса у приезжих их сразу отправят на карантин. Точный диагноз можно установить за 30 минут благодаря программе «Санитарный щит», которая позволяет оперативно выявлять опасные вирусы.
