Эндокринолог Волкова призвала менять пищевые привычки, чтобы сбросить вес

Чтобы похудеть, лучше отказаться от диет, которых придерживаются лишь строго определенное время. Об этом сообщил RT со ссылкой на словам врача-эндокринолога Веронику Волкову.

По ее словам, временные ограничения в питании все равно не помогут. Сначала вес может уйти, но потом вернется. Поэтому нужно в целом менять свой подход к еде и пищевым привычкам.

Другими словами, важно составить такой рацион, чтобы человек мог придерживаться его на постоянной основе. При этом важно учесть баланс жиров, белков и углеводов, а также полезных микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Важно, чтобы в рационе были мясо и рыба, зелень, овощи и фрукты, а также крупы и кисломолочные продукты.