Эндокринолог Таныгина поделилась методами снижения чувства голода без медикаментов

Врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина поделилась эффективными способами уменьшить чувство голода без использования уколов и таблеток. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что достичь этого можно с помощью ограничения легкоусвояемых углеводов, нормализации сна, занятий спортом и увеличения потребления белка.

По словам специалиста, гормон голода грелин тесно связан с выработкой инсулина. Чем больше человек голодает, тем активнее происходит выработка инсулина, что приводит к снижению уровня сахара в крови и может вызвать раздражение или усталость. Врач подчеркнула важность не поддаваться желанию съесть что-нибудь сладкое, поскольку это может привести к разбалансировке секреции инсулина и грелина, написали «Известия».

«Сахар после сладкого повышается очень быстро, и поджелудочная железа выбросит еще больше инсулина, спровоцировав новый виток голода», — объяснила врач.

Для избежания подобных ситуаций рекомендуется включать в рацион продукты со сложными сахарами, а также увеличить потребление белка, который по-настоящему насыщает и снижает чувство голода.