Эндокринолог Тананакина назвала гриб льва природным антидепрессантом

Некоторые виды грибов способны благотворно влиять на психическое состояние человека. Об этом рассказала эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

По ее словам, природным антидепрессантом является гриб льва, или львиная грива. Продукт оказывает воздействие на серотонин и дофамин в мозге, которые играют важную роль в регуляции настроения.

Врач отметила, что антистрессовый эффект имеет и шиитаке. Он содержит бета-глюканы, улучшающие общее самочувствие, добавил Life.

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Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

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