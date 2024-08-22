Эндокринолог Тананакина назвала гриб льва природным антидепрессантом

Некоторые виды грибов способны благотворно влиять на психическое состояние человека. Об этом рассказала эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО .

По ее словам, природным антидепрессантом является гриб льва, или львиная грива. Продукт оказывает воздействие на серотонин и дофамин в мозге, которые играют важную роль в регуляции настроения.

Врач отметила, что антистрессовый эффект имеет и шиитаке. Он содержит бета-глюканы, улучшающие общее самочувствие, добавил Life.