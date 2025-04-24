Эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева рассказала в беседе с « Газетой.ru » о проявлениях опухоли надпочечников.

Основными симптомами заболевания врач назвала мраморность кожи, покраснение лица, беспричинное беспокойство, внутреннюю дрожь и повышенное потоотделение.

«Феохромоцитома — это гормонально активная опухоль надпочечника, жизненно важного органа. Она формируется из специальных клеток, которые в норме продуцируют адреналин и норадреналин», — пояснила медик.

Частота распространения патологии — примерно один случай на каждые 200 тысяч человек. Наиболее распространенным признаком болезни является резкое повышение артериального давления, добавили «Известия».