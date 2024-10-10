Эндокринолог Табеева: дефицит магния проявляется в виде тяги к шоколаду

Эндокринолог Камиля Табеева рассказала о причинах повышенной тяги к сладкому. Речь может идти о стрессе или отсутствии полноценного сна, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По ее словам, пристрастие к таким продуктам порой связано с недостатком микроэлементов и нарушением кровоснабжения мозга. Кроме того, в данной ситуации стоит провериться на преддиабет и диабет.

Врач уточнила, что через тягу, например, к шоколаду проявляется дефицит магния. Какао содержит большое количество этого вещества, пояснила медик.